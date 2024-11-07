Başiskele’ye inşa edilen Seymen Millet Bahçesi’nde ilerleme oranı yüzde 98’e ulaştı. Vatandaşlara yeni bir nefes olacak proje, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele’ye kazandırılan Seymen Millet Bahçesi’nde ilerleme oranı yüzde 98 seviyesine ulaştı. Büyükşehir’den yapılan açıklamaya göre, 120 dönümlük alanı kapsayan Millet Bahçesi tamamlandığında Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden biri olacak.

Millet Bahçesi içerisinde barındıracağı sosyal donatı alanlarıyla, yeşiliyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanına sahip olacak. Farklı türden bin 350 ağacı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki üretim fidanlığında özenle yetiştiren ekipler, bu ağaçları otopark çevresi, ara bantlar ve alanın tamamına dikerek yeşil bir koridor oluşturdu. Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etapta 50 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak.

Seymen Millet Bahçesi birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu bağlamda Kocaeli’nin en büyük çocuk parkı bin 750 metrekare alanıyla Seymen Millet Bahçesi’ne inşa edildi. bin 500 metrelik bisiklet yolu ve 3 bin metrelik yürüyüş yolu da kaliteli zaman geçirmek isteyen Kocaelililerin yeni adresi olacak.