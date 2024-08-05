Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Mehmet Sipahioğlu

Kuruluş Yeri: Bursa, Demirtaş

Kuruluş Tarihi: 31 Mart 1955

Önemli Kişiler: Mehmet Melih Sipahioğlu

Sloganı: Tamekse Koy Sepete

Resmi Sitesi: www.tamek.com.tr

Tamek Hakkında Bilgi

Tamek, Tamek Holding adı altında Mehmet Sipahioğlu tarafından 31 Mart 1955 yılında Bursa Demirtaş’ta kurulmuştur. Türkiye gıda sektörünün önde gelen şirketlerindendir. Tamek ismi; Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Ürün çeşitleri; salça, ketçap, bezelye konservesi, reçel, meyve suyu, mısır, tropik koktely ve turşu gibidir. Holding, 2002 yılında gazlı içecek olarak ürettiği Fruko’yu PepsiCo’ya satmıştır.

Tamek Hangi Ülkenin

Cevap: Tamek Türkiye’nindir.

Tamek Tarihi

31 Mart 1955 günü Mehmet Sipahioğlu tarafından Bursa, Demirtaş’ta açılmıştır. Tamek, Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası’nın baş harflerinden ismini almıştır. 1950’li yıllarda sanayi gelişimi hızlanmış fakat hazır gıda ürünlerinin üretiminde beklenen performans sergilenememiştir. Bu dönemlerde modern üretim teknolojileri kullanılamadığından dolayı Almanlar’la teknolojik iş biriliği sağlanmış ve Tamek kurulmuştur. Bir yılın ardından Alman ortak ayrılmış, böylece Tamek, yüzde 100 Türk menteşeli gıda üreticisi olarak sektördeki yerini almıştır.

1963 yılında Tamek’in ilk fabrikasında ilk kez meyve suyu üretimine başlanmıştır. Tamek Meyve Suları meşhur kahverengi şişelerinde tüketiciye sunulmuştur. 1987 senesinde Bursa, Karacabey Fabrikası faaliyete açıldı ve salça, sebze, konserve, bezelye, reçel, meyve konsantresi ve marmelat üretimlerine başlandı. 1994 yılına geldiklerinde Balıkesir, Kızıksa Fabrikası üretime başladı. 1994 tarihinden bu yana hala salçacık, meyve konsantresi, ketçap ve mayonez ürünleri üretim faaliyetlerine devam etmektedirler.

2000’li yılların başında Tamek’in ilk fabrikası Bursa, Demirtaş tamamen meyve suyu üreten bir fabrika haline geldi. Manisa, Salihli Fabrikası 2002 yılında açıldı ve salça, haşlanmış ürünler, hazır yemekler, dolmalar, bamya konservesi ve meyve konsantresi üretimi yapmaktadır. Tamek, ülkemizde bir ilke imza atarak A-C-E vitaminli Tamek Plus Meyveli İçeceği yanında lansmanıyla beraber yeni altı meyve suyu çeşidini piyasaya sürdü. Uzun bir süre vişne, kayısı ve şeftali aromalı gibi meyve sularına odaklı bakış açısı böylece değişmiş oldu.

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