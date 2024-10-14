Sakarya’nın Pamukova ilçesinde tamir için bırakılan minibüs alev alev yandı. Yerinden hareket eden araç, tamirhane içine girerek maddi hasara sebep oldu.

Cumhuriyet mahallesi Talatpaşa Caddesi Sanayi bölgesinde meydana gelen olayda, kontak kısmındaki elektrik aksamı arızalanan N.Y. ait, 41 PU 812 plakalı minibüsünü tamir için tamirhanenin önüne park etti. Gece saatlerinde bir anda yanmaya başlayan minibüs, seyir haline geçerek A.R.U.’ya ait tamirhanenin kapılarına çarpıp içeri girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Minibüs, yanarak kullanılamaz hale gelirken dükkanda maddi hasar oluştu. Muhtemel facianın önüne geçildiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.