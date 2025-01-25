Yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ısrarla ziyaretine gelmek isteyenleri uyararak, sitem etmişti. Hastanede zorlu bir süreç geçiren Tanyeli, sosyal medya hesabından sık sık video paylaşarak takipçilerini bilgilendiriyor. Tanyeli son paylaşımıyla ise sevenlerini üzdü.

Sık sık sosyal medya hesabından sevenlerinin hastaneye gelmemesi konusunda açıklama yapan Tanyeli, uyarılara rağmen gelenlere sitem ederek, "Yasak, yasak, yasak. Bir dahakine kapıdan gelseniz bacadan kovsam gelmeyin. Erken Fatiha'mı okumak isteyen olursanız oturduğunuz yerden yollayın" dedi.

TANYELİ'NİN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Tanyeli, takipçilerine seslenerek hastaneye gelmemeleri konusunda uyarmıştı. Tanyeli ısrarla gelen ziyaretçilerin ardından influenzaya yakalandığını belirterek hastaneden video paylaştı. Durumu ağırlaşan Tanyeli, solunum cihazına bağlandı. 4 gündür influenza olduğunu belirten Tanyeli, tedavi sürecinde olumsuz etkilenmemek için sevenlerine hastaneye gelmemeleri konusunda uyarılarını sürdürdü.