Halk Tv‘de Rota programına katılan Özcan, yangındaki sorumluluğun Ersoy’da olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Sorumlu olsam istifa ederim. Açık çağrıda bulunuyorum bakana. İstediği kanalda, A Haber mi? Hangisi daha yandaşsa, çıksın benimle canlı yayına belgeleriyle. O masadan ikimizden biri istifa etmiş olarak kalkarız. Bu sayın bakan olur.“

Özcan otelde kaçak kat da olduğunu söyledi:

“Bu otelde yangın merdiveni gibi bir şey varmış ama o yangın merdiveni değil. Binanın içinde yangın merdiveni olmaz, açık havada olması gerekir. En üsteki kata kral dairesi diyorlar kaçak kat. İçişleri bakanımız da binaya girmiş o kata kadar çıkabilmiş. Vefat edenlerinin tamamı üst katlarda. Bakan yanmış görüntülere bakmadı bile.“

"HODRİ MEYDAN

Özcan, Grand Kartal Hotel’in Ersoy’un sahibi olduğu seyahat tatil acentesi ETS’nin önerilen oteller listesinde olduğunu hatırlattı: “2021’de ve 2024’te ‘denetledik’ diyor bakanlık! Peki denetim sonucu nasıl bir rapor hazırladılar? Hodri meydan hadi açıklasın bakan.”