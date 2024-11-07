Mustafakemalpaşa’da Türk tarihine adını yazdıran kahramanları çocuklara tanıtmak hedefiyle başlatılan ‘Tarih Yazan Çocuklar Projesi’ çerçevesinde, öğrenciler kostüm giyerek bilimde, sanatta, tarihte ve kültürde çağına damgasını Türk büyüklerini canlandırdı.

Hayata geçirilen projeye Öğretmen Davut İlkokulu ev sahipliği yaparken, öğrencilere yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle kurgusal kahramanlar yerine Türk büyükleri tanıtılacak. Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, "Bir çocuğu eğitmenin o ülkenin geleceğini tayin etmedeki önemini göz önünde bulundurarak, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi, tarihimizdeki önemli kahramanlar vesilesiyle, evlatlarımıza benimsetmeyi amaçlayan bu proje ile sağlam karakter sahibi, tarihini bilen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir nesil oluşturmuş olacağız. Geleceğimizin yegane sahipleri ve koruyucuları olan evlatlarımızın, hayal dünyaları ile geliştirdikleri rol modellerinin öğrenme süreçleri üzerindeki önemini göz önünde bulundurduğumuzda şunu söyleyebiliriz ki, bizi temsil etmeyen kurgusal kahramanlardan ziyade, tarihimizin içinden gelen, milli ve manevi değerlerimizi pekiştiren kahramanlarımızın bu süreçlere kazandırılması bilinçli nesiller yetiştirilmesi açısından çok daha kıymetlidir” dedi.

Proje Koordinatörü Ahmet Ali Ortadeveci ise, çocukların kendi değerlerini tanıyarak özgüvenli bir şekilde yetişmelerini ve Türkiye’nin ikinci yüzyılına iz bırakacak önemli işler başarmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Renkli gösterilere sahne olan etkinlikte ilkokul öğrencileri halk oyunları gösterileri sergilerken, Osman Gazi, Atatürk, Yunus Emre, Neşet Ertaş, Âşık Veysel ve Türk tarihine bilimde, sanatta, tarihte, kültürde çağına damgasını vuran kahramanları kostüm giyerek başarıyla canlandırdı.