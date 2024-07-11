Çanakkale Muharebeleri sırasında Anadolu Hamidiye Tabyası’nda görev yapan Alman Subay Ernst Krieger’in fotoğraf albümü orijinal hali ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı.

Çanakkale Muharebeleri’nde Anadolu Hamidiye Tabyası’nda görev yapan Ernst Krieger Çanakkale’de kaldığı süre boyunca fotoğraf albümü oluşturdu. Çanakkale Merkez, Troya Bölgesi ve Çanakkale Tarihi Alanı fotoğraflarını çekti. Savaş öncesi, savaş sırası ve savaş sonrası olarak bölgenin fotoğraflarını çeken Krieger fotoğrafları ülkesi Almanya’ya götürdükten sonra yıllarca muhafaza etti. 2016 yılında Ernst Krieger’in kızı Sabine Krieger tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüstem Aslan’a takdim edildi. Bir süre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde kalan albüm ile ilgili akademik çalışmalar gerçekleştirildi. Çanakkale Muharebeleri ile ilgili önemli bir eser olması sebebiyle ise dün Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağışlandı. Takdim esnasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de yer aldı.

Albümde yer alan fotoğraflar taranıp dijital ortama aktarımı tamamlandıktan sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına bağlı müzede sergilenecek.