Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kentin önemli tarihi miraslarından olan 16. yüzyıl eseri Fevziye Camisinin bahçesinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, zamanla kırılan ve çatlayan zemin taşları yenileniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarma çalışmaları kapsamında, İzmit ilçe merkezindeki tarihi Fevziye Camisinde tadilat başlattı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, cami bahçesinde zamanla kırılan merdiven taşlarını ve çatlayan zemini onarıyor. Şadırvanın kırılan merdiven taşları da tamir edilirken, cami bahçesine yeni banklar ve çöp kutuları monte edildi.

Çalışmaların, caminin özgün yapısı ve tarihi dokusuna uygun olarak hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi. Geçtiğimiz haziran ayında caminin dış cephesinde de bakım çalışması yapan Büyükşehir Belediyesinin, onarım sürecini ibadet akışını engellemeyecek şekilde planladığı öğrenildi.