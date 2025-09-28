Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ temasıyla düzenlediği 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen usta şeflerden tam not aldı. Bursa’nın artık kendi gastronominin farkına vardığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa, dünya gastronomi turizminden payını alacaktır. Festival, tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Bursalıları bekliyoruz" dedi.

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hazırlanan 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne olmaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen şefler, Bursa’nın yöresel ürünlerini kullanarak birbirinden farklı tabaklar hazırladı.

"Bursa, artık kendi gastronominin farkına vardı"

Merinos Parkı’ndaki festival alanını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Festivalin yoğun ilgiyle ve birbirinden özel gastronomi çalışmalarıyla devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa’nın gastronomisine katkı sunan birçok işletmenin ve kadın kooperatifinin yer aldığı festivalde, usta şeflerimiz tarafından sadece Bursa gastronomisi konuşuluyor. Şeflerimizin her birine teşekkür ediyorum. Şeflerimizden festivalin artık Türkiye sınırlarını aştığını duymak, bizleri gururlandırıyor. Bursa, artık kendi gastronominin farkına vardı. Farkı yorumlarla yapılan sunumlar, Bursa gastronomisinin ve yemek kültürünün genişlemesini sağlayacaktır. Böylece Bursa, dünya gastronomi turizminden payını alacaktır. Gastronomi Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Bursalıları bekliyoruz" dedi.

Yöresel ürünlere modern yorum

Bursalı Şef Aybiçe Taylak ile birlikte sahneye çıkan ünlü Şef Maria Ekmekçioğlu, Yenişehir kıl biberini yorumlayarak yemek hazırladı. Şefler Cüneyt Asan ve Barış Uysal ‘Keles Kuzusu’, Şefler Yunus Emre Akkor ve Hakan Doğan ‘Aktopraklık’tan bir buğday hikayesi’, Şefler Rafet İnce ve Haluk Fışkıran ‘Etli Gürsu bamyası’, Şef Hazer Amani ise ‘Papaz yahnisi’, Şef Ömer Bozyap ve Erdoğan Bozan ‘Bursa üçlemesi’, Şefler Yaren Çarpar ve Nihat Engin, Gül ‘Kestanenin zamansız yorumu’ adlı çalışma yaparak Bursa’nın yöresel ürünlerini modern şekilde yorumladı.

"Saray mutfağının ana toprakları Bursa’dır"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, festivalin her geçen sene daha güzel ve iddialı bir şekilde yapıldığını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Bursa Aşçılar Derneği’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti. Saray mutfağının Bursa’da doğduğunu hatırlatan Açıköz, "Anadolu’yu gezdiğinizde birçok anonim yani şehri belli olmayan yemekler görürsünüz. Bunlar aslında saray mutfağıdır. Saray mutfağının da ana toprakları Bursa’dır. Urfa’ya, Edirne’ye, Antalya’ya gittiğinizde bu yemekleri görürsünüz. Bursa’nın daha büyük ve uluslararası gastronomi festivallerine liderlik etmesi lazım" diye konuştu.

"Bursa bize ilham kaynağı oluyor"

Şef Maria Ekmekçioğlu ise, Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nin her sene daha da güzelleştiğini dile getirdi. Bursa’nın şeflerinin festivalde öne çıkartılmasının önemli olduğunu anlatan Ekmekçioğlu, "Hepimizin yanına Bursa’nın bir şefini vererek onunla beraber yemek yapmamız sağlandı. Çok güzel bir düşünce. Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabını da çok önemli buluyorum. Yeni tarifler üretmek için Bursa bize ilham kaynağı oluyor" dedi.

"Bursa’yı bambaşka bir yere koymak lazım"

Ünlü Şef Cüneyt Asa, Bursa’nın diğer şehirlere göre çok fazla artısı olduğunu belirtti. Balkanlardan göç edip Bursa’ya gelenlerin yemeklerini ve kültürlerini de getirerek kente inanılmaz değer kattığını anlatan Asa, "Birçok farklı kültürün burada olması yemekleri olağanüstü değerli ve çeşitli hale getirmiş. Bugün yapılan bütün köfteler, börekler, Balkanlardan Bursa’ya, Bursa’dan tüm Türkiye’ye yayılmıştır. İskender dediğimiz döner kebabı dünyanın dört bir tarafında yapılıyor. Bu bir zenginliktir. Bursa’yı bambaşka bir yere koymak lazım. Gastronomi festivali yapan şehirler arasında Bursa, birinci olmaya adaydır. Elini taşın altına koyan Başkan Mustafa Bozbey’e ve festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gördüğüm en iyi festivallerden bir tanesi"

Ünlü Şef Hazer Amani, Bursa’nın gerçek bir gastronomi şehri olduğunu belirterek, "Bursa’da kötü yemek yemek çok zor. İskender döneri, köftesi, cantığı, tahinlisi hep özel ürünlerdir. Gördüğüm en iyi festivallerden bir tanesi. Yoğun bir katılım var. Şehir dışından gelen misafirler, Bursa ürünlerinin tadına bakma imkanı da buluyor. Harika bir festival hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk, Başkan Mustafa Bozbey’in destekleriyle Bursa gastronomisini iyi yerlere getireceklerine inandığını söyledi.

Guinness Dünya Baklava Rekortmeni Şef Mahmut Dolmacı ise festivallerin kültür alışverişinin yapıldığı yerler olduğunu, dostlukların kurulup yemeklerin tanıtıldığını belirtti. Bursa’daki gastronomi festivalinin amacına ulaştığına inandığını söyleyen Dolmacı, Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Proje ve Organizasyon Kurul Başkanı Şef Araz Aknam, bu sene dördüncüsü yapılan Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nin muhteşem bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti. Festivalin her sene daha da büyüyerek devam ettiğini anlatan Aknam, ucu bucağı olmayan Bursa ve Türkiye gastronomisinin dünya çapında tanınması için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Bursa mutfağı tüm yönleriyle konuşuldu

Gün boyunca ana sahne, yarışma, gastro söyleşi, lezzet atölyesi, alternatif sahne ve çocuk sahne alanlarında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenirken, yapılan çalışmalar katılımcıların hem damak hem de göz zevkine hitap etti. Festival kapsamında ‘Mutfak Mirasına Sahip Çık’ çalışmasının sonucu da lezzet tutkunlarıyla paylaşıldı. Moderatörlüğünü Enes Kavan’ın yaptığı oturumda, Haluk Dedeoğlu, Umut Reçber, Gökhan Çakar, Necmettin Baştürk, Umut Karakuş, Selen Mağzalcıoğlu tarafından Bursa mutfağının bilinmeyen yönleri konuşuldu. Şef Gökhan Çilak ‘Slow Food hareketi’ konusunda bilgi paylaşırken, moderatörlüğünü Tuğçe Aksulu’nun yaptığı ‘Gastronomiyi Dijitalde Tatmak’ konulu oturumda Mehmet Çoban, Fatih Doğru ve Niyazi Sessaçar deneyimlerini aktardı. Bursa Aşçılar Derneği ve Engelsiz Mutfak katkılarıyla hazırlanan ‘Lezzete Engel Yok’ programında Bursalı şeflerle birlikte sahne alan engelli bireyler hünerlerini sergiledi.

Usta şeflerin elinden Bursa lezzetleri

Araz Aknam, Müge Süslükaya ve Ramazan Göl’ün hazırladığı ‘Hasanağa Enginar Tatlısı ve Ahududu Şerbetli Santa Maria Armut Tatlısı’ atölyeleri, yemek tutkunları tarafından büyük ilgiyle takip edilirken; profesyonel aşçıların ve üniversitelilerin yemek yarışmaları da katılımcılar tarafından heyecanla izlendi.