Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığının yaygın kültürel eğitim planı kapsamında Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Çini İşlemeciliği Kursu"nun sergisi açıldı.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve Geleneksel Türk El Sanatları Sanatçısı Hacer Çağlayan’ın öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergide, kursiyerlerin el emeği göz nuru çalışmaları beğeniye sunuldu.

Genç-yaşlı birçok kursiyerin yaptığı çini eserleri, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Eserler, ziyaretçilerden tam not aldı. Serginin açılışını Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Balıkesir Vali Yardımcısı Dr. Mustafa İlhan ile katılımcılar yaptı. Sergiyi gezen protokol üyeleri yapılan çini sanatları hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.

Düzenlenen sergi ile ilgili bilgi veren Geleneksel Türk El Sanatları Sanatçısı Hacer Çağlayan, çini sanatının geçmişten gelen kültürü geleceğe taşımak açısından önemli bir değer olduğunu vurguladı. Çağlayan, "Burada Baba Nakkaş, Hatayiler, bahar dalları, bitkisel motifler, Selçuklu ve modern tasarımlar sergileniyor. Çini öğrenmek hem zor hem kolay. Eğer insan seviyorsa, fırçayla adım adım toprağın üzerine desen çizmek, onu sırlamak keyifli oluyor. Bir kere çiniye dokunan herkes bu sanattan kopamıyor. Çini aslında insan ruhunu yansıtan bir sanat. Mutluluğunu, huzurunu, bazen de mutsuzluğunu çini üzerinde görebiliyorsunuz" dedi.

Kursiyerlerden Şükran Erkoyuncu ise hayatının dönüm noktasını bu kursla yakaladığını söyledi. İki çocuk annesi Erkoyuncu, Piri Reis’in 1513 tarihli haritasını çini üzerine işlediğini belirterek, "940 derecede fırınladık, sıraltı bir çalışma oldu. Haritayı çalışırken öğrendiğim bir detay beni çok etkiledi. Mustafa Kemal Atatürk, bu haritayı duyunca Ankara’ya getirtiyor ve bizzat inceliyor. Bu ayrıntı bana ilham verdi. Çalışmam yaklaşık bir buçuk ay sürdü" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır çini eğitimi aldığını belirten Şule Boncuk ise, Selçuklu çinilerinden esinlendiğini dile getirdi. Boncuk, "Kubadabad Sarayı’nın çinilerinde yer alan çeşitli hayvan figürlerini çalıştım. İki aşamalı bir süreçten geçiyor. Önce figürler hazırlanıp pişiriliyor, ardından turkuaz renkli sırla kaplanıp tekrar fırınlanıyor. Bu sanat insana büyük bir sakinlik veriyor. Hem dinlendiriyor hem de kültürel bir değer olarak yaşatılması gerekiyor" dedi.