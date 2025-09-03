Yerlikaya, 9 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise devam ettiğini belirtti.

Operasyonlar; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak’ta İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti. Şüphelilerin bazılarının tarihi eser bulma vaadiyle, bazılarının ise kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ya da uzlaştırmacı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Ayrıca, sahte internet siteleri üzerinden oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesaplarında toplam 28 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yasal süreç başlatıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz ile Polislerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın helal kazancına göz dikenlere asla fırsat vermeyiz. Suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.