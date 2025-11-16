Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı GESMEK kursiyerleri, tarihi su dolabı yapısında düzenlenen ebru etkinliğinde bir araya geldi.

Tarihi mekanda gerçekleştirilen etkinlikte, kursiyerler geleneksel ebru sanatını uyguladı. Gebze Belediyesi yetkilileri, bu tür çalışmalarla kültürel değerlerin yaşatılmasının ve vatandaşların sanat etkinliklerine katılımının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Etkinliğe katılan kursiyerler ise tarihi bir mekanda sanat üretmenin kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.