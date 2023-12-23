Ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri alındığına dair iddialar ortalığı karıştırdı. FOX TV'de yayınlanan ve tarikatları konu edinen Kızıl Goncalar isimli dizinin toplumdaki belirli bir kesimi hedef aldığına yönelik RTÜK tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan tarikat temsilcileri dizinin afişlerine saldırılar düzenlenmeye başladı. Müge Dağıstanlı'dan aktarılan haberin detaylarında Kızıl Goncalar setinde de güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

“Sete Giremiyoruz”

Özgü Namal ile Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlendi. Bu haber duyulduğu anda sette güvenlik önlemleri iki katına çıkarıldı. Reyting rekorları kıran dizi için dizi setinde çalışan bir kişi “Fatih'te çekim yaptığımız ana mekanlarımıza artık giriş yapamıyoruz” paylaşımında bulununca ortalık daha da karıştı.

“Can Güvenliğimiz Yok”

Set çalışanı paylaşımını silse dahi tepkiler yağmaya başladı. Bu tepkiler üzerine set çalışanı bir başka paylaşım daha yaptı. “Afişlerimizin üstü çiziliyor ve ekip arkadaşlarımıza saldırılıyor. Gerçekleri anlatmamız gerekiyor. Can güvenliğimiz yok ve endişelenmeye başladık” diyerek endişesini dile getirdi.