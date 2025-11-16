Olay, Karacabey ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çocuklardan Emirhan Yıldız topa vurmak isterken terliği ayağından çıkarak dereye düştü. Terliği almak için suya giren 10 yaşındaki Hızır Ali, dere içindeki taş üzerinde ayağının kayması sonucu dengesini yitirdi.



Akıntıya kapılan küçük çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali’nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Hızır Ali’nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.