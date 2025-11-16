ABD’li ilaç şirketi Purdue Pharma, ürettiği ağrı kesici OxyContin’in yol açtığı opioid bağımlılığı iddiaları nedeniyle mali krizle karşı karşıya kaldı. Şirket, 2019’da iflas koruma başvurusunda bulunmuştu. Altı yıllık yargı sürecinin sonunda mahkeme, Purdue’nun mağdurlara ve alacaklılara toplam 7,4 milyar dolar ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararının ardından Purdue’nun, opioid krizini ele alan kar amacı gütmeyen Knoa Pharma tarafından satın alınacağı açıklandı. Bu anlaşma, şirketin mali yükümlülüklerini yönetmesini ve operasyonlarını yeniden yapılandırmasını sağlayacak.

OxyContin, ABD’de reçeteli bir ağrı kesici olarak kullanılıyor, ancak bağımlılık riski yüksek bir ilaç olarak biliniyor. İlacın son 26 yılda ABD’de 900 binden fazla ölüme yol açtığı ileri sürülüyor. Purdue, ilacı agresif şekilde pazarlamak ve bağımlılık risklerini gizlemekle suçlanmıştı.

Yasal süreç

Purdue, kendisine açılan binlerce davada, doktorları ve hastaları ilacın aşırı doz ve bağımlılık riskleri konusunda yanıltmakla suçlandı. 2020 yılında Adalet Bakanlığı tarafından açılan ayrı bir davada şirket, suçlamaları kabul etti. Ancak mahkeme anlaşmasının mağdurlara doğrudan tam tazminat sağlamadığı belirtiliyor.

Beklenen tazminatlar

Mahkeme kararına göre mağdurların alacağı tazminatın 865 milyon dolara kadar ulaşması bekleniyor. Purdue Pharma toplamda, alacaklılara ödenecek tutar ile birlikte 7,4 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. Purdue’nun yeni sahibi Knoa Pharma ile birlikte, şirketin sorumluluklarını yerine getirip mağdurlara destek olma çabası devam edecek.