Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup etabının son maçı olan İspanya karşılaşması öncesi kadroda değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bulgaristan maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkarılırken, yerine Ümit Milli Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek kadroya alındı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.”

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan galibiyetinin ardından grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Türkiye, Dünya Kupası’na direkt katılmak için İspanya’yı 7-0 yenmek zorunda. Grubu ikinci sırada tamamlaması durumunda ise play-off oynayacak. Maç, 18 Kasım Salı günü İspanya’nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı’nda TSİ 22.45’te başlayacak.