Olay, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. İş yeri sahibi, bir süredir kapısının önündeki çöp tenekelerinin kaybolduğunu fark ederek durumu araştırmaya başladı. Son olarak güvenlik kameralarını inceleyen işletme sahibi, her seferinde aynı şüphelinin gelip çöp tenekesini alarak uzaklaştığını gördü.

Görüntülerde şüphelinin öğle saatlerinde iş yerinin önüne yaklaştığı, çevreyi kontrol ettikten sonra çöp tenekesini alıp hızla bölgeden uzaklaştığı anlar açıkça görülüyor.