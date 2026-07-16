Gündemin 29’uncu maddesinin ele alınmasının ardından AK Parti Grup Sözcüsü Sinan Kahraman söz alarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahraman, kararın 1 Nisan 2026’da alındığını belirterek, “Mustafa Başkan içeri alındığında, ertesi gün apar topar yönetimi toplayıp bu kararı imzalamışlar. Bana göre bu evrağın imzalanması siyasi bir başarısızlığın göstergesidir” dedi.

Kahraman” Teknik iflastan kurtulması amacıyla 250 milyonluk sermaye tamamlama fonu oluşturulmasına karar verilmişti. 1 Nisan 2026’da güvenlik kurulu kararı alarak sanki yangından mal kaçırır gibi Mustafa başkan içeri alındığında ertesi günü apar tapor yönetimi toplayıp imzalamışlar. Ben şöyle düşünüyorum. Bunu imzalamak siyasi olarak başarısızlıktır. Aslında bu şu demek biz Tarım A.Ş’yi yönetemedik. Yönetemediğimiz için şirket iflas aşamasına geldi. Eğer siz bu sermaye artışını onaylamazsanız bizim şirketimiz iflas edecek. Bu aynı zamanda şu demek. 2 yıldan beri Tarım A.Ş’yi yönetemediniz su zaten malum bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerek şirket, gerekse belediyeyi ve belediyenin diğer şirketlerini ne tarz bir duruma getirdiğinin örneğidir. Bu evrağı imzalamak siyasi açıdır büyük sıkıntı olduğunun resmi imzasıdır.” diyerek onayı bu sebeple vereceklerini söyledi.

Karar oy birliği ile onaylandı.