Sosyal Güvenlik Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, Antalya Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır’ı ziyaret ederek tarım sektörüne yönelik sosyal güvenlik modeli çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, çiftçilerin ve tarım çalışanlarının sosyal güvenlik sistemi içerisine daha etkin şekilde dahil edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, tarım sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir sosyal güvenlik yapısının oluşturulması gerektiğini belirterek, bu kapsamda sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katkılarıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çandır, üretici ve işletmelerin sosyal güvenliğe erişimde yaşadığı yapısal sorunları tespit etmek amacıyla hazırlanan “Tarımsal Sektörlerde Sosyal Güvenliğe Erişimde Yapısal Engeller Anketi”nin tamamlandığını ve sonuçların rapor haline getirildiğini söyledi.

Çandır, hedeflerinin tarım çalışanlarının sosyal güvenlik sistemine katılımını artırmak ve sektöre özel daha kapsayıcı bir model geliştirmek olduğunu vurguladı.

SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver de, sektörde çok sayıda kişinin istihdam edildiğine dikkat çekerek “Tarımda çalışanların aileleriyle birlikte sosyal güvenlik kapsamına alınması önemli. Hedeflediğimiz modelin hayata geçirilmesiyle birlikte, tarımda sosyal güvenlik şemsiyesi genişleyecek ve istihdama katkı sağlanacaktır” dedi.