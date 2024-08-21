Gaziantep merkezli Beşler Grubu, Türkiye’nin tarım ürünlerinin etkin bir şekilde pazarlanması ve değerlendirilmesi açısından Hatay ve Gaziantep’te toplam 50 milyon dolar tutarında depolama yatırımı yaptı.

Beşler Grubu bünyesinde yer alan ve Hatay’ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren Beşler Agro, 30 milyon dolarlık yatırımla buğday depolama kapasitesini 85 bin tondan 220 bin tona çıkardı. Grup, ayrıca Gaziantep’te 24 bin 565 metrekare alan üzerine kurduğu Beşler Lidaş ile lisanslı depoculuk hizmetlerine başladı. 20 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen tesis, 95 bin ton buğday depolama kapasiteli 19 adet çelik silodan oluşuyor. Tesis, otomasyon sistemleri sayesinde hızlı ve güvenli işlemler sunuyor.

“Amacımız, tarım sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştirmek”

Beşler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, grubun, tarım sektörüne olan güçlü bağlılığını ve bu alandaki vizyonunu detaylandırarak şu ifadelerde bulundu:

"Tarım sektörü, Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve gıda güvenliği açısından en kritik sektörlerden biridir. Bu nedenle, Beşler Grubu olarak tarım alanındaki yatırımlarımızı sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik bir sorumluluk olarak görüyoruz. ürdürülebilirlik ve yenilikçilik ilkeleri doğrultusunda attığımız adımlar, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de tarımda verimlilik ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Payas’taki kapasite artışı ve Gaziantep’teki tesisimizle, çiftçilerimizin ürünlerini en uygun koşullarda depolamalarını sağlarken, modern depolama çözümleriyle verimliliği artırıyoruz. Bu tesisler, sadece depolama değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyonun buluştuğu merkezler olarak tasarlandı.

Amacımız, tarım sektöründeki liderliğimizi daha da pekiştirmek ve sektördeki tüm paydaşlar için değer oluşturmaktır. Ülkemizin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Bu süreçte, yerel üreticilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve Türkiye’nin global tarım pazarındaki konumunun güçlendirilmesi için de büyük bir gayret içindeyiz. Grup olarak, tarımın geleceğine ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına sürdürülebilir katkılar sağlama konusunda kararlıyız. Bu hedefler doğrultusunda yaptığımız her yatırım, sadece bugünün değil, yarının Türkiye’si için de güçlü bir teminat oluşturuyor."