

Edinilen bilgiye göre Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri bir araçtan şüphelendi. Uygulama noktasında kendisine dur ihtarında bulunan trafik polisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı. Yaralı polis ekip otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan sürücü ise Yeni Mahalle Akpınar Caddesi üzerinde bulunan ikametinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ