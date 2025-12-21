

Bursaspor sevgisini genç nesillere aktarma amacıyla Başkan Erkan Aydın öncülüğünde sosyal projeler üreten Osmangazi Belediyesi, çeşitli mahallelerden çocukları yeşil beyaz sevda ile buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Dereçavuş Mahallesi’nde yaşayan 28 çocuk, önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne götürülerek, burada kentin ve tarihi kültüre ilişkin önemli deneyimler edindi. Akabinde Osmangazi Meydanı’ndaki ‘Yeni Yıl Festivali’ alanını gezen çocuklar, burada da renkli görüntüler oluşturarak doyasıya eğlendi.

Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’na getirilen çocuklar, Ömer Matlı Çocuk Tribünü’nde Bursaspor coşkusuna ortak oldu. Yeşil beyazlı ekibin, sahasında Aliağa Futbol A.Ş. ile karşılaştığı ve sahadan golsüz eşitlikle ayrıldığı mücadelede 90 dakika boyunca Bursaspor’a destek veren çocuklar, heyecan dolu anlar yaşadı.

İlk kez Bursaspor maçına gelen Dereçavuş Mahallesi’nde yaşayan çocuklar, bu anlamlı projeden dolayı Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a ise teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN