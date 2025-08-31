Tarım ve Orman Bakanlığı, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması için yarından itibaren harekete geçiyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, üst üste iki yıl ekilmeyen araziler 1 Eylül’den itibaren sezonluk kiralamaya açılacak. Bakanlık bünyesindeki komisyonlar, uydu görüntüleri ve saha incelemeleriyle Antalya’da 4 bin 300 dekar, Konya’da 10 bin dekar, Kayseri’de ise 1.650 parsel boş arazi tespit etti. Bazı illerde ise hiç kullanılmayan tarım arazisine rastlanmadı.

TEKLİFLİ BAŞVURU

Geçen yıl tespit edilip bu yıl ekilen araziler listeden çıkarıldı. İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuracak. Başvurular ayrıca Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de yapılabilecek. Öncelikli gruplar arasında birden fazla talep olması durumunda en yüksek teklifi veren kişiye, aksi hâlde diğer başvuranlar arasından en yüksek teklifi sunan kişiye arazi kiralanacak. Tekliflerin eşit olması hâlinde ise tarımsal potansiyeli yeterli olanlara veya arazisine bitişik işletmesi bulunanlara öncelik tanınacak.

BİR HAFTA ASKIDA OLACAK

Kiraya çıkarılacak arazilerin bedeli, aynı bölgede bulunan benzer arazilerin ortalaması dikkate alınarak belirleniyor. Araziler, muhtarlıkta, elektronik ortamda ve il müdürlüğü internet sitesinde 7 gün süreyle ilan ediliyor. İlanlar tamamlanınca kiralama talepleri toplanıyor. Kiralama süresi sezonluk olacak ve her yıl yenilenecek. Arazilerde tarım dışı kullanım tespit edilirse sözleşme feshedilecek ve sorumlu kişiler bir sonraki yıl ihalelere alınmayacak.

75 MİLYAR LİRA KATKI

Uygulamanın hedefi, tarımsal üretimi artırmak, ithalat ihtiyacını azaltmak ve gıda arz güvenliğini garanti altına almak. Türkiye’de yaklaşık 23 milyon hektar tarım arazisi bulunmasına rağmen bunun yaklaşık 3 milyon hektarının kullanılmadığı tahmin ediliyor. TÜİK’in 2023 verilerine göre, hektar başına ortalama 25 bin liralık tarımsal değer dikkate alındığında, atıl arazilerin tarıma kazandırılmasıyla ekonomiye yıllık yaklaşık 75 milyar lira katkı sağlanabileceği öngörülüyor. Bu katkının hem üreticilerin gelirini artırması hem de tarımda ithalat bağımlılığını azaltarak cari açığın daralmasına yardımcı olması bekleniyor.

KİRA, ARAZİ SAHİBİNE

Kiralama sürecinde, kira gelirleri hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Eğer arazinin sahibi hayatta değilse ve miras paylaşımı yapılmamışsa, kira bedeli kamu bankalarında açılacak hesaba yatırılacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca düzenleme ile birlikte arazilerin mülkiyet hakkı sahiplerinde kalmaya devam ediyor. Bakanlık, kamuoyunda yer alan “topraklara el konuluyor” iddialarını net bir şekilde yalanladı. Uzmanlar ise atıl arazilerin ülkeye kazandırılmasını ekonomik olarak olumlu karşıladı.