Tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit Bayraktar Mahallesi’nde arazileri besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakımı tamamlandı.

İzmit Bayraktar Mahalle Muhtarı İbrahim Pala, tıkalı olan su kanallarının temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulundu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, tarımın yoğun olarak yapıldığı Bayraktar’da, arazilerin sulandığı 8,5 kilometrelik kanalın ve kanaletlerin temizlik ve bakım çalışması yaptı. Kanallarda su akışına engel olan toprak birikintisi, ot ve ağaç dalları temizlendi. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler, kanal boyunca iş makineleri ve makinelerin giremediği yerlerde insan gücüyle temizleme çalışması yaptı. Eskiyen ve kullanılmaz hale gelen kısımlara koruge boru monte edildi. Çiftçiler de gönüllü olarak imece usulü ile çalışmalara katılarak, ekiplere destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca kent genelinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Şu ana kadar Kocaeli genelinde 100 bin dekar tarım arazinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanalların bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

"Su kanallarının bazı yerleri kullanılmaz haldeydi, bunları yenilediler"

Bayraktar Mahalle Muhtarı İbrahim Pala, köyde sulama kanalları ile ilgili sıkıntı olduğunu belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi, iş makineleriyle kanalların temizliğini yaparak, sulamaya açtı. Tahir Büyükakın başkanımız, özellikle tarıma ve çiftçiye çok önem veriyor. Bu konuda bize ciddi anlamda destek sağlıyor. Su kanallarının bazı yerleri kullanılmaz haldeydi, bunları yenilediler. Köydeki çiftçi vatandaşlarımız da imece usulüyle bu çalışmaya destek verdi. Başkanımız mazot, gübre, tohum olmak üzere her türlü desteği çiftçilerimize veriyor. Biz de elimizden geldiği kadar sebze ve meyve başta olmak üzere ekip biçiyoruz, ürünlerimizi yetiştiriyoruz" dedi.