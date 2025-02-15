Kırklareli ve Edirne arasında son günlerde su tartışmalarına neden olan Kayalı Barajı’nda su seviyesi kritik seviyeye düştü. Barajdaki su seviyesi yüzde 11 olarak ölçüldü. Bu durum, bölgede kuraklık tehlikesini gözler önüne seriyor.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda su miktarı 16 milyon 381 bin metreküp olarak ölçüldü.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayalı Barajı’ndaki suyun Haziran ayına kadar yetebileceğini ifade ederek, Kırklarelili çiftçilerin böyle giderse sulama yapamayacağını söyledi.

Kayalı Köy Barajı’nın, Edirne’nin su deposu olmadığını belirterek, "Kayalı Köy Barajı’nda olması gereken su miktarı en az 50, 60 milyon metreküp iken, şu an sadece 6 milyon 500 bin metreküp su kaldı. Teknik hesaplamalara göre, barajın zarar görmemesi için en fazla 3 milyon metreküp su Edirne halkına içme suyu olarak verilebilir. Ancak Edirne Belediyesi her ay Kayalı köy Barajı’ndan 1 milyon metreküp su çekiyor. Bu hesapla yağış rejimi değişmezse, haziran başına kadar su yetebilir, ancak sonrası büyük bir bilinmezlik. Hazirandan sonra ne Edirne halkının içme suyu ne de Kırklareli çiftçisinin tarımsal sulama suyu kalacak. Bu tablo bölgedeki tüm paydaşların acil önlem alması gerektiğini ortaya koyuyor. Edirne Belediyesi, Süloğlu Barajı’nın isale hattını yenilemez ve gerekli altyapı çalışmalarını yapmazsa, su krizi kaçınılmaz hale gelecek. Kayalı Köy Barajı, Edirne’nin su deposu değildir. Bu gidişle çiftçilerimiz tarlasını sulayamaz, Edirne halkı içme suyundan mahrum kalır. Bu kriz kapıda. Şimdi önlem alınmazsa yarın çok geç olabilir" dedi.