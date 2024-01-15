Bursa'da trafikte tartıştığı diğer sürücüye çekiçle saldıran şoför, amatör kameraya yansıdı.

Olay, 12.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü yolda tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. 16 LDR 64 plakalı kamyonun şoförü, sinirlenerek kendisini videoya çeken diğer şoföre çekiç ile saldırdı. O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, saldırıya uğrayan şoför ise “Küfür etmeye devam et, avukatım ile görüşürsün” dedi.

Kaynak: İHA