Edirne'de Meriç Nehri'nde son iki haftadır etkili olan taşkınlar ilginç bir görüntüyü de beraberinde getirdi. Yükselen suların ardından karaya vuran 2 metre 40 santimetre uzunluğunda ve 102 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, görenleri şaşırttı.

Köylüler buldu, balıkçıya getirdi

Dev balık, köylüler tarafından bulunarak Melih'e teslim edildi.

Melih Küni, yaklaşık 2 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek balığın taşkınla sürüklenmiş olabileceğini söyledi. Kuni, 'Geçen hafta ve bu hafta yaşanan taşkınlardan sonra karaya vurmuş. Bulgaristan'dan mı geldi, nereden sürüklendi bilmiyoruz' dedi.

Varilde tartıldı, 102 kilo

Dev yayın balığı varile konularak tartıldı ve 102 kilogram geldiği belirlendi. 2 metre 40 santimetrelik boyuyla dikkat çeken balık, birkaç gün boyunca teşhir edilecek.

Küni, balığın satış fiyatına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

'Bütün haliyle almak isteyen olursa kilosu 350 liradan, temizlenip parçalandığında kilosu 500 liradan satacağız. Bütün halde yaklaşık 35 bin lira tutuyor.'

Daha önce bundan daha büyük yayın balıkları da gördüğünü belirten Melih Kuni, 'Ama bu da gerçekten çok büyük' ifadelerini kullandı.

Taşkın sonrası Meriç kıyısında ortaya çıkan dev balık, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.