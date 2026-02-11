Canik ilçesinde faaliyet gösteren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği, ücretsiz verdiği hizmetle uzun yıllar sigara kullanan vatandaşlara umut oldu. 20 ve 25 yıllık tiryakiler, aldıkları destekle sigarayı bırakarak yaşam kalitelerindeki değişimi anlattı.

Sigarayı bırakan 51 yaşındaki Ayşe Torgay, kararı hem sağlığı hem de torunu için aldığını belirterek, "Sigarayı önce sağlık için sonra da canım ciğerim torunum için bırakmaya karar verdim. Kızım sürekli ’anne sigara kokuyorsun, torunun seni nasıl sevecek’ diyordu. O anda kafama koymuştum. Okulda çalışıyorum. Bir öğretmenimiz bana Canik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde sigara bırakma polikliniği olduğunu söyledi. Hemen randevu aldım ve sigarayı tamamen bıraktım. 20 yıl boyunca sigara içtim. Son zamanlarda abartmaya başlamıştım. Merdiven çıkamıyordum, nefes nefese kalıyordum. Şimdi çok rahat çıkıyorum, gayet iyiyim" dedi.

"Artık yemeklerden tat alabiliyorum"

Yaklaşık 25 yıl sigara kullandığını ifade eden İlhan Şahin ise eşinin merkeze gelmesiyle polikliniği fark ettiklerini söyleyerek, "Eşim Canik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde Gebe Okulu’na geldiği sırada sigara bırakma polikliniğini görmüş. Sonrasında randevu aldım ve tedaviye başlayarak ilaç desteğiyle sigarayı bıraktım. Sigarayı bırakmadan önce yürürken, rampa çıkarken yoruluyordum, nefes darlığı yaşıyordum. Yediğimiz yemeklerden tam tat alamıyordum. Sigarayı bırakalı 3 ay oldu, şu an gayet iyiyim. İştah artışı ve kilo alma oluyor. Daha önce kendi başıma bırakmayı denedim ama sinirli ve agresif oluyordum. Şimdi bıraktım ve iyiyim" diye konuştu.

"150’ye yakın kişi sigarayı bıraktı"

Canik Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Elif Nur Gülen ise sigara bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Sigarayı bırakmak isteyen ancak daha önce başarısız olan ya da hiç başvuru yapmamış vatandaşlarımız merkezimize gelerek danışmanlık hizmeti alabilirler. Sigara Bırakma Polikliniğimiz son 3 yılda 600 vatandaşımıza danışmanlık hizmeti verdi. Bu kişilerden yaklaşık 150’si sigarayı bıraktı. MHRS üzerinden ya da ALO 182’yi arayarak randevu oluşturulabilir. Ayrıca merkezimize gelerek de randevu alınabilir" ifadelerini kullandı.