Türk Hava Yolları, uçak içi yolcu anketlerine göre genel memnuniyet oranının yüzde 86'ya yükseldiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2025 yılında uçak içi eğlence sistemleri üzerinden gerçekleştirilen geniş kapsamlı yolcu memnuniyet anketinin sonuçlarını paylaştı. Toplam 1 milyon 200 bin misafirin katılımıyla yapılan ankette, 2024 yılına kıyasla kabin ekibi, ikram ve genel memnuniyet oranlarında artış görüldü. Açıklanan verilere göre; ikram memnuniyeti yüzde 79'dan 82'ye yükselirken kabin ekibi memnuniyeti yüzde 88'den 90'a, genel memnuniyet oranı ise 82'den 86'ya ulaştı.

'Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz'

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadelere yer verdi:

'2025'te uçak içi ekranlarda 1 milyon 200 bin misafirimiz ile anket yaptık. Görüşlerini aldık. 2024 yılına göre memnuniyet oranları; ikram 79'dan 82'ye, kabin ekibi 88'den 90'a, genel memnuniyet 82'den 86'ya çıktı. Memnuniyetiniz ile yükseliyoruz'