Hükümet, emeklilik sisteminde daha dengeli bir yapı oluşturmak amacıyla geniş çaplı bir reform paketi üzerinde çalışıyor. Planlamaya göre düzenlemelerin ilk adımlarının 2026’nın ikinci yarısında atılması, sistemde köklü değişimin ise 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre süreç; Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti’nin koordinasyonunda yürütülüyor. Emeklilerin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunların giderilmesi için kapsamlı bir hazırlık yapıldığı belirtiliyor.

Aylık bağlama oranları ve maaş dengesi masada

Bakanlık bünyesinde kurulan komisyon; emeklilik sistemi, aylık bağlama katsayıları ile taban maaş ve diğer emekli aylıkları arasındaki farklar üzerine ayrıntılı bir çalışma yürütüyor. Hedef, gelir dağılımını daha adil ve uzun vadede sürdürülebilir bir zemine oturtmak.

Yapılan saha çalışmaları ve kurumlara iletilen geri bildirimler, az prim ödeyenlerle uzun yıllar yüksek prim yatıran emekliler arasındaki maaş farkının kapanmasının önemli bir rahatsızlık oluşturduğunu gösterdi. Planlanan yeni sistemde ise prim gün sayısı ile ödenen prim miktarının emekli maaşının belirlenmesinde daha fazla ağırlık taşıması hedefleniyor.

Gündemdeki bir diğer başlık ise emekliler arasındaki zam farkı oldu. Yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapılması dikkat çekerken, bu uygulamanın sona erdirilerek tüm emeklilere eşit oranda zam verilmesi seçeneği masaya yatırıldı. 2026’da ilk adımlar, 2027’de yeni sistem... Düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte prim esaslı daha dengeli bir yapının kurulması ve en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın azalması öngörülüyor. Yetkililer, kapsamlı reformun ekonomik programın çıktılarının daha net görüleceği 2027 yılı içerisinde devreye alınmasının planlandığını ifade ediyor.Öte yandan 2026’nın ikinci yarısından itibaren emeklilere yönelik bazı ara iyileştirmelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu adımların kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen uygulama çerçevesinde şekillenebileceği belirtiliyor.