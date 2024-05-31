TREDAŞ, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan tatil bölgelerindeki bakım ve onarım faaliyetlerini artırdı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde yaklaşık 1,3 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Trakya Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TREDAŞ) hizmet bölgesindeki tatil destinasyonlarında, yaz aylarında yaşanan nüfus artışı ile paralel olarak enerji talebinde de ciddi bir artış gözlemleniyor. Yaz aylarında yazlıkçılar ve günübirlik ziyaretçiler tarafından yoğun talep gören Şarköy, Kumbağ, Yeniçiftlik, Enez ve Erikli bölgelerinde, yüzde 240-250’lere varan enerji tüketimi artışları yaşanıyor. Bu sebeple ekipler, tatil beldelerinde artan enerji talebine yanıt vermek amacıyla Edirne’de Keşan, Tekirdağ’da Süleymanpaşa, Marmaraereğilisi ve Şarköy, Kırklareli’nde ise Vize, Demirköy, Kıyıköy ve İğneda’da bakım ve hazırlık çalışmalarını sıklaştırdı. Her bölgeye özel çalışma planı hazırlayan TREDAŞ, bir taraftan enerji nakil hatlarını güçlendirirken diğer taraftan da sokak aydınlatmalarını yeniliyor.

Çalışmalar 7/24 devam ediyor

Sorumluluk bölgesindeki tüm illerde çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdüren TREDAŞ’ın Edirne İşletme Müdürlüğü, tatil sezonunda sayısız ziyaretçinin akın ettiği Saroz Körfezi’ndeki bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyor ve güçlendirdiği ekipleriyle, muhtemel arızalara karşı önleyici tedbirler almayı sürdürüyor. Tekirdağ İşletme Müdürlüğünce görevlendirilen arıza onarım bakım ekipleri, Kumbağ, Marmaraereğlisi, Şarköy, Yeniçiftlik bölgelerinde arızaların oluşmasını önlemek için enerji nakil hatlarına düzenli bakımlar yapıyor, enerji nakil hatlarını güçlendiriyor ve sokak aydınlatmalarını yeniliyor.

Teknolojiye yaptığı yatırımlarla da abonelerinin hayatını kolaylaştıran TREDAŞ, yapay zekâ destekli “TREDAŞ Enerjik”’in yanı sıra 186 Çağrı Merkezi ve TREDAŞ web sitesi üzerinden günün her saatinde tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerine kesintisiz yanıt vermeye devam ediyor.