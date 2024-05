Bursa’da polis ekipleri alkollü sürücülere karşı denetim gerçekleştirdi. Genç bir sürücü uygulama noktasını görünce çıkmaz yolda yakalandı. Daha önce 2 kere alkolden ehliyeti alınan sürücü, alkolmetreyi karşısında görünce alkolün etkisi ve rahat tavırlarıyla polisleri sabır sınavından geçirdi. Tepki vermeyen sürücünün polisi çileden çıkardığı anlar kameraya yansırken, sürücüye 18 bin lira ceza kesildi.

Yıldırım ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, alkollü ve kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını gören bir sürücü aracıyla kaçmaya çalışırken, çıkmaz yola girdi. Sivil trafik ekibi tarafından fark edilen sürücü polisi görünce, “Ehliyetimi alırsanız 5 yıl gidecek” dedi.

Ekiplerle pazarlık yapmaya çalışan sürücü alkolmetreyi görünce dili tutuldu. Polis ekiplerinin sorusuna dakikalarca cevap vermeyen sürücü polisi çileden çıkardı. Polis ekiplerinin dakikalarca çabası sonrası dile gelen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince 18 bin lira idari ceza yedi.

Öte yandan, araç trafikten men edilirken, ehliyetinin daha önce 2 kez alkolden alındığı öğrenildi. Polisin sabır sınavı ise an be an kameraya anbean yansıdı.

Polis alkollü sürücüye, "Mesut; üflememe gibi şansın yok. Artık lütfen cevap ver. 50 promil senin, 51 promil benim. Sadece üfleyeceksin" dedi. Sürücü ise, "Üfletmeseniz olmaz mı? Hiç bir çıkar yolu yok mu. Bırakayım abi gideyim. Biliyorum pazarlık olmuyor. Bu kez alırsanız 5 yıl gidecek" diye konuştu.

Alkolmetreyi üflemediği için sürücü Mesut D.’nin aracı da trafikten men edildi.

Sürücünün alkolmetreyi üflemesi halinde daha önceden de 2 kez el konulduğu için toplamda 5 yıl men cezası alacağı, ancak üflemediği için şimdi 2 yıl ehliyetine el konulacağı öğrenildi.