Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle memleketlerinden ve tatil beldelerinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda hareketlilik yaşanıyor

Bandırma’da Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşların dönüş telaşı başlarken, yollarda oluşabilecek yoğunluğa karşı denetimler artırıldı. Kurban Bayramı tatilini değerlendiren vatandaşların dönüş yolculukları başlarken, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yollarda yoğunluğa karşı denetimlerini artırdı. Yol kontrolleri aralıksız devam ederken, sürücüler düzenli olarak yarılıyor. Özellikle Güney Marmara bölgesinin tatil beldesi olan Erdek’te tatilini tamamlayan vatandaşların memleketlerine dönüşleri hızlanmış durumda. Zaman zaman kilitlenme noktasına gelen ana yollar, kameralar üzerinden sıkı takip edilerek, yoğunluğun olduğu bölgelerde Emniyet ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

9 günlük tatilin ardından yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.