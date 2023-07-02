Bursa-Ankara karayolu üzeri Kaplan Petrol mevkiinde TIR ile otomobilin karıştığı kaza da şans eseri yaralanan olmadı. Kaza da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine sağ şeritte seyir halinde olan 34 ERJ 489 plakalı otomobil Kaplan Petrol mevkiinde sol şeride geçmek istediği sırada arkasından sol şeritte seyir halinde olan TIR’la çapıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarparak devirdi. Ters istikamette duran otomobilde sürücü şans eseri yaralanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.