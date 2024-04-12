Ramazan Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Bayram dönüşüne erkenden geçen tatilcilerin oluşturduğu akıcı yoğunluk havadan da görüntülendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen erkenden yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.