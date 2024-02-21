Tavuk Dünyası, Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, ‘Fast Casual’ restoran kategorisinde ‘En İyi Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Marka’ seçilerek, kategorisinin en büyük ödülü olan Diamond Ödül’ün sahibi oldu.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1.5 milyonun üzerinde anket baz alınarak hazırlanan ‘Müşteri Deneyim Endeksi’ araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markalar, Şikayetvar tarafından 19 Şubat tarihinde ödüllendirildi.

Yapılan açıklamaya göre Tavuk Dünyası, Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri’nde, ‘Fast Casual’ restorancılık kategorisinde ‘En İyi Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Marka’ olarak kategorisinin en büyük ödülü olan Diamond Ödül’ün sahibi oldu. Marka, Diamond Ödül’e hak kazanarak müşteri memnuniyetine verdiği değeri kanıtladı. Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği ACE Awards ödül töreninde marka adına ödülü, Tavuk Dünyası Müşteri İlişkileri Müdürü Büşra Şirin ve Tavuk Dünyası Müşteri İlişkileri Uzmanı Fuat Kaya birlikte aldı. Büyümesine hız kesmeden devam eden yeme-içme sektörünün öncü markalarından Tavuk Dünyası, şikâyet oranı, cevaplama hızı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterlerle yapılan değerlendirmeler sonucu aldığı ödülle Fast Casual restorancılık sektöründe önemli konumda yer aldı.

Tavuk Dünyası CMO’su Ceylan Özmen, ödül hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim. Bu ödül, misafir memnuniyetine dayalı iş yapış şeklimiz, titizlikle yürütülen operasyonlar, misafir taleplerini derinlemesine analiz etme ve özverili bir ekip çalışmasının ürünüdür. Yola çıktığımız günden bu yana misafirlerimizin memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak gördük. Aldığımız bu prestijli ödül, yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımızın bir göstergesi olmasının yanı sıra, gelecekte de aynı başarıyı sürdürme konusundaki kararlılığımız konusunda bizleri motive ediyor. Misafirlerimizin beklentilerine cevap verip restoranlarımızda kendilerini özel hissedecekleri deneyimi sunmayı daima sürdüreceğiz.”