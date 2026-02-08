Ramazan öncesi tavuk fiyatlarına üreticiler ve satıcılar yüzde 15 zam yaptı. Bu zamma karşılık Ticaret Bakanlığı’ndan karşı adım geldi.

TGRT Haber’in aktardığına göre, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağı duyuruldu.

Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını açıkladı. Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.

Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.