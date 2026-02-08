Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, emekli olduktan sonra iş hayatına dönmeyi düşünen çalışanlar için kritik bir karara imza attı. Kurul, eski işyerinin rakibiyle çalışmayı planlayan emekliler açısından rekabet yasağına dair emsal nitelikte bir hüküm verdi.

Olay, Ankara merkezli bir akümülatör üreticisi firmada yaklaşık dokuz yıl görev yapan bir çalışanın, emeklilik sonrası rakip firmada işe başlamasıyla gündeme geldi. İşçi ile şirket arasında yapılan iş sözleşmesinde, işten ayrıldıktan sonraki 2 yıl boyunca Ankara veya İstanbul’daki rakip firmalarda çalışmama taahhüdü bulunuyordu.

İSTİNAF REDDETTİ

Yerel mahkeme, iş sözleşmesinde yer alan rekabet yasağını geçerli bularak ihlali tespit etti ve cezai şartı fahiş bulup yarıya indirdi. İstinaf mahkemesi ise işçinin fiilen Çankırı’da çalıştığını belirterek, rakip firmanın merkezi Ankara’da olsa bile rekabet yasağının ihlal edilmediğini ve davanın çalışma özgürlüğü gerekçesiyle reddedilmesi gerektiğini savundu.

Dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındı. Yüksek mahkeme, sözleşmede geçen “teşebbüs” kavramının yalnızca fabrikanın adresiyle sınırlı olmadığını; ticari işletmenin ekonomik bütünlüğü ve bağımsız karar alma mekanizmasını kapsadığını vurguladı. Buna göre, emekli işçinin rakip firmada çalışması, sözleşmede belirtilen rekabet yasağını ihlal ediyor sayıldı.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal Güvenlik uzmanı İsa Karakaş’ın değerlendirmesinde, Yargıtay kararının özellikle teknik bilgiye sahip işçiler için bağlayıcı olduğu belirtildi. Karakaş'a göre emekli olmuş bir çalışan eski işverenle yaptığı rekabet yasağı sözleşmesi varsa bu taahhüte uymak zorunda; rakip firmada çalışması durumunda bu sözleşme ihlal edilmiş sayılabilir. Burada, firmaların sadece şube adreslerinin değil, tüm ekonomik yapısının değerlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.