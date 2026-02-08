TBMM’de görüşmeleri devam eden yeni Torba Yasa, staj ve çıraklık sigortası konusundaki beklentileri artırdı. Lise ve üniversite dönemlerinde yapılan stajlarda yatırılan sigorta primlerinin emeklilik başlangıcına sayılmaması, binlerce vatandaşın erken emeklilik planlarını doğrudan etkiliyor.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILACAK MI?

Çıraklık veya stajyerlik döneminde emeklilik primi ödenmez; yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri yatırılır. Bu tür sigortaya staj sigortası denir ve amacı, işletmelerde staj yapan öğrencileri olası kaza ve hastalıklara karşı korumaktır. Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.

Çalışan sürenin emeklilikte sayılabilmesi için de uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta koluna prim ödenmesi gerekiyor. Bu prim ödenmediğinden, staj süreleri ileride emeklilikte hesaba katılmıyor.