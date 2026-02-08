NBA 2026 All-Star organizasyonu, Los Angeles Clippers’ın evi Intuit Dome’da gerçekleştirilecek. İlk açıklanan kadrolarda Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün yer almamıştı, ancak Alperen dahil edildi. Oklahoma City Thunder’dan Shai Gilgeous-Alexander’ın sakatlanmasının ardından Alperen’e ikinci bir fırsat doğdu ve beklenen haber NBA Komiseri Adam Silver’dan geldi. NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine Alperen Şengün’ün Dünya Karması kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

TARİHE GEÇTİ

Alperen, geçtiğimiz yıldan sonra 2. kez NBA All-Star'da mücadele edecek.

Milli basketbolcu böylece bu organizasyona 2. kez seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.