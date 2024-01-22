Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesinde kanalizasyon hattının patlaması sonucunda pis su caddeye yayıldı.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Güveniş Caddesi’nde kanalizasyon patladı. Kanalizasyon borusunun patlaması sebebiyle yüzeye çıkan su caddeyi göle çevirirken, vatandaşlara ve esnafa zor anlar yaşattı.

Tazyikli kanalizasyon suyu metrelerce yükseğe ulaşırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay nedeniyle mahallede kısa süreli su kesintisi yaşandı.

Kaynak: iha