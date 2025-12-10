Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından tahsis edilen, ömrünü tamamlayan ve barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerleri can dostlar için sıcak yuvaya dönüştürdü. Türkiye’de ilk kez içerisinde özel patili dostlar için oluşturulan özel alanların bulunduğu, bölgenin en büyük kapasitesine sahip "Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı" görkemli bir törenle hizmete açıldı. 75 bin metrekare alanda kurulan tesis, 6 bin can dosta yuva olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde Türkiye’de ilk kez içerisinde özel patili dostlar içinde özel alanların bulunduğu, bölgenin en büyük kapasitesine sahip "Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı"nın açılışını gerçekleştirdi. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tesiste AFAD tarafından özellikle hayvan barınağı yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen, ömrünü tamamladığı için barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerler kullanıldı. 75 bin metrekare büyüklüğündeki alanda oluşturulan tesis, 6 bin can dosta sıcak yuva olacak. Yaşam alanında özel can dostların tedavi ve bakım imkanlarının yanı sıra sosyalleşme ve oyun alanları da yer alıyor. Balıkesir’e yakışır, Türkiye’ye örnek bir projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın öncülüğünde hayata geçen "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" kampanyasıyla bin 409 can dostu sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi. Vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulunan Akın, sahiplendirilen can dostlara ücretsiz mama desteği ve veterinerlik hizmeti verdiklerini belirti.

"Bin 409 can dosta sıcak yuva"

Bir belediye başkanı olarak sadece insanların değil doğanın, çevrenin ve sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, başlattığı "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" kampanyası ile web sitesi ve bakımevlerinden bin 409 can dostu sahiplendirerek sıcak yuvaya kavuşturduklarını söyledi. Akın, kampanyaya öncülük eden eşi Arbil Akın’a verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti. Vatandaşlara çağrıda bulunan Akın, "Bütün Balıkesir’de yaşayan hemşehrilerim can dostlarımızı bizlerle iletişime geçerek sahiplensinler. Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendikleri can dostlara mama desteği ve veterinerlik hizmetini ücretsiz olarak sağlıyoruz. Yeter ki sahip çıksınlar yeter ki sahipsiz bırakmasınlar" diye konuştu.

117 bin 50 can dost tedavi edildi

Türkiye’ye örnek bir il olmak için gece gündüz çalıştığını söyleyen Akın, "Körfez bölgemize destek olmak amacıyla; Edremit-Çıkrıkçı’da bulunan bakımevinin tadilat, bakım-onarımını yaptık, tesisimizi tıbbi cihaz ve ekipmanlarla donatarak faaliyete geçirdik. Altıeylül, İvrindi, Bandırma ve Edremit’teki bakımevlerimiz ve tedavi merkezlerimizde, rehabilitasyon, acil müdahale ve cerrahi operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Tesislerimizde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 117 bin 50 tedavi ve aşılama, 12 bin 14 kısırlaştırma operasyonu ve 2 bin 478 can dostumuzun ortopedik ve yumuşak doku cerrahi operasyonlarını uzman veteriner hekimlerimizce gerçekleştirdik. Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracımızla 20 ilçemizin tamamında; 17 bin 163 tedavi ve aşı işlemi, Yakın Çözüm ekibimize iletilen ihbarlarla 8 bin 645 acil vakaya müdahaleyi anında gerçekleştirdik. Valiliğimiz ile birlikte Bakanlığımızın tahsis ettiği bölgede 147 bin metrekarelik yeni bir doğal yaşam alanının yapımına başladık, en kısa sürede tamamlayacağız. Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz" diye konuştu.

"Pati kafede ziyaretçiler ağırlanacak"

Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Akın, tesisteki tüm birim ve ünitelerin dostların hassasiyeti gözetilerek planlandığını belirti. 70 adet bölünmüş alanın yanında, özel dostların tedavi ve bakımlarının da bu tesiste yapılacağının bilgisini veren Akın, "Dostlarımızın davranışsal gelişimlerinin kontrolünü sağlayacağız. Ameliyathanemiz, tedavi ve bakım ünitelerimiz, son teknoloji tıbbi cihaz ve ekipmanlarımız ile en üst seviyedeki cerrahi operasyonlara hazırız. Pati kafemiz vatandaşlarımızı misafir edecek, bu şekilde toplumsal katılım ve gönüllüğü artıracağız. 92 adet kameramızla birlikte dostlarımızın güvenliğini sağladık. Üç ay boyunca kayıtlar tutulacak" diye konuştu.

Akın’dan destek teşekkürü

Doğal yaşam alanının oluşturulması süreci içerisinde yer alarak çalışmalara destek veren kurumlara teşekkür eden Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Valiliğimiz ve ilgili kurumlarına, konteyner desteği sağlayan AFAD’a, gece gündüz çalışarak kısa süre içerisinde burayı hayata geçiren ilgili daire başkanlıklarımız ve personelimize, sahadan verdikleri geri bildirim ve görüşleriyle sürekli yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimize yürekten teşekkür ederim. Özel bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bugüne dek can dostlarımıza şifa olmak için gecesini gündüzüne katan veteriner hekimlerimiz ile bakım personelimize özveri ve hassasiyetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Vali Ustaoğlu: "Can dostlar için özel bir alan olacak"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, açılışı yapılan doğal yaşam alanının can dostlar için çok özel ve anlamlı bir alan olacağını belirtirken, "Başkanımızın müjdesini verdiği İvrindi’de 140 dönümün üzerinde can dostlarımız için doğal yaşam alanı inşa edeceğiz. Tüm ilçelerimizde de bu faaliyetler devam ediyor. Ben, özellikle bu konuda hassasiyet gösteren ve konunun üzerinde duran Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.