Başkan Alper Taban’ın makamında gerçekleştirilen ziyarete Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze ve heyeti, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Bela Gomurashvili ve Koba Gogoladze, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konsey Başkanı Osman Mjavanadze, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ile İnegöl Kafkas Folklör ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar katıldı.



Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Taban ve Kültür Bakanı Eliso Bolkvadze fikir alışverişinde bulundu.