Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirilen rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu.

Resmi Gazete’de yer alan atamalara göre; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hasan Uslu ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.