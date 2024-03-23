TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Program konuşan Başkan Kurtulmuş, “Gazze’nin işgal altında olduğu günden beri neredeysen dünyanın birçok başkentinde sokaklara çıkan dini bizim dinimizden değil, rengi bizim rengimizden değil. Ama hakkın ve hakikatin söylemek için zalime dur demek için sokaklara çıkan bir insanlık cephesi vardır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu’nda bulunan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Ayrıca programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Kurtulmuş’a hediye takdimi yapıldı.

“Birçok yerde insanlar Türkiye’nin nasıl hareket edeceğine bakıyor”

Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Biz sadece 790 bin kilometrekareden sınırları olan ve 85 milyon yurttaşı olan bir millet değiliz. Bunun çok ötesinde millet varlığı tabiri için kullanıyorum. Sınırlarımız ötesinde başta batı Trakya olmak üzere dünyanın dört bir tarafından bizim soydaşlarımız vardır. Aynı ırk, kültürden insanlar vardır. Bu birinci halkadır. Geniş bir coğrafyada millet varlığımızın bir parçasıdır. İkinci halka işe bizimle aynı inanca, medeniyete, geçmişe sahip olan dünyanın dört bir tarafından bu geçmişe sahip olma ötesinden bugünde Türkiye’nin gözünün içine bakan yüz milyonlarca insan vardır. Üçüncü halka ise yeryüzünde haktan, hakikatten yana mazlumdan yana, zalimin karşısından olan çok büyük bir kitle vardır. Gazze’nin işgal altında olduğu günden beri neredeysen dünyanın birçok başkentinde sokaklara çıkan dini bizim dinimizden değil, rengi bizim rengimizden değil. Ama hakkın ve hakikatin söylemek için zalime dur demek için sokaklara çıkan bir insanlık cephesi vardır. Onlarda bizim tabiri caizse geniş anlamda insanlık cephesinin parçası olan dostlarımızdır. Nasıl yol yürüyeceğine dikkatte takip ettiği ülke Türkiye’dir. Birçok yerde insanlar Türkiye’nin nasıl hareket edeceğine bakıyor” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Şimdi burayı 1 Aralık 2022 temelini attık. 1 Aralık 2023’te açtık. Buranın hikayesini hepimiz biliyoruz. Bizim dönemimiz de AK Parti İBB döneminde ihalesi yapılmıştı. Biz onaylayıp işin başlamış, beklerken Haziran 2019 iptal edilmişti. En son şimdiki formülle burayı hayata geçirmek nasip oldu. Burası Zeytinburnu’n yoğun ticaret yerlerinden birisi. Telsiz mahallenin tam ortasında yerin altına 350 araçlık otopark yapmak nasip oldu” dedi.