İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki evinde rahatsızlanmasının ardından 25 Aralık'ta hastaneye kaldırılan TBMM Eski Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Cindoruk için Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu , Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, bazı siyası parti genel başkanları, Cindoruk'un ailesi, yakınları, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cindoruk'un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Törende basın mensuplarına konuşan CHP Genel başkanı Özgür Özel, 'Hepimizin başı sağolsun. Yassıada yargılamalarının genç avukatından Süleyman Demirel'in yol ve siyaset arkadaşlığına, Meclisimizin başkanlığından siyasetimizin hep tıkandığı zamanlardaki üstlendiği kritik rollere kadar çok önemli bir ismi kaybettik. Hepimiz kendisine ayrı bir saygı duyuyoruz. Demirel ailesinin siyaset arkadaşlarının Türkiye'nin başısağolsun' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise 'Demokrasinin önemli bir savunucusuydu. Tarihimizdeki bütün kırılma noktalarında önemli görevler üstlendi. Hep rehber olma özelliğiyle kendisini hissettirdi. Türk demokrasisi kendisini savunan önemli bir avukatı kaybetti. Yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun onun için siyaset bir hırs alanı değildi. Zaten Türk siyasetinde 70 yıldır var olan Hüsamettin Cindoruk ancak iki kez milletvekili olmayı talep etmiş biriydi. Onun için önemli olan şey hizmet etmek ve Türk milletine hizmetkar olabilmekti. Allah herkese böyle cenaze töreni nasip etsin. Giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hem belleklerde hem de yüreklerde yer edecek' dedi.