Türk Hava Yolları'nda bugün devir teslim töreni düzenlendi. Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen törene; şirket yöneticileri, iştirak yöneticileri ve çalışanlar katıldı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi, düzenlenen devir teslim töreniyle görevlerini Prof. Dr. Murat Şeker ve Ahmet Olmuştur'a devrettiler. Bayrak taşıyıcının aile yaklaşımına yakışır bir atmosferde gerçekleşen törende, görevlerini devreden yöneticilere katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni yönetime başarı dilekleri iletildi.

'Bugünü yeni bir başlangıcın ilk günü olarak görüyorum'

Görevini devreden Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat törende yaptığı konuşmada, 'Bugünü yalnızca bir veda değil, bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın çok daha uzak ufuklara taşıyacağı yeni bir başlangıcın ilk günü olarak görüyorum. Görevim boyunca sağladığınız destek için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlük görevini devreden Bilal Ekşi ise 'Bugün görevimi devralacak olan yeni Genel Müdürümüzün bu devasa operasyonel yapıyı daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk Hava Yolları ailesine gönül bağım daimi olacak' diye konuştu.

'Bugün ülkemizin dünyadaki en güçlü temsili olan şirketin yönetimini devralıyoruz'

Görevi devralan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ise konuşmasında, 'Bugün ülkemizin dünyadaki en güçlü temsili olan şirketin yönetimini devralıyoruz. Bu başarıyı daha ileriye taşımak, en temel sorumluluğumuzdur. Küresel rekabetin sürekli arttığı bu ortamda en büyük gücümüz, sahip olduğumuz insan kaynağıdır. Türk Hava Yolları ailesinin her bir ferdi, bu büyük başarının kritik bir unsurudur. Birlikte üretme ve birlikte geliştirme fırsatı bulduğumuz yöneticilerime gelecekte de başarı diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü görevini devralan Ahmet Olmuştur ise, 'Bugün itibarıyla Türk Hava Yolları Genel Müdürü olarak görevi devralırken, sorumluluğumun büyüklüğünün farkındayım. Uzun yıllardır çeşitli kademelerinde görev yaptığım kurumumuzda kazandığım birikimi, bu yeni görevimde markamızın gücünü daha ileri taşımak adına kullanacağım. Görevi devraldığım Sn. Bilal Ekşi'ye ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ahmet Bolat'a bugüne kadar sergiledikleri liderlik için teşekkür ederim' şeklinde konuştu.