TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın yönettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, dün ilk sekiz maddesi kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul’da grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri maddelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, söz alan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Somaspor–Bursaspor karşılaşmasında yaşanan olaylara değindi. Çelik, maçın son bölümünde yaşanan gelişmelerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirterek, siyaset kurumunun sorumlu bir dil kullanması ve sağduyunun hâkim olması gerektiğini ifade etti.

Çelik, “Bursaspor’un bugüne kadar oynadığı hiçbir maçta bu ve benzeri bir olaya rastlamadık. Bu nedenle yaşananları bir soru işareti olarak huzurlarınıza bırakıyorum. Bu olay yanlıştır, kabul edilemez, doğru değildir ve müsamaha gösterilemez. İnanıyorum ki bu dört başlık, Meclis’te hiçbir milletvekilinin itiraz etmeyeceği ortak bir duruştur. Bu olay yanlıştır, kabul edilemez, doğru değildir ve müsamaha gösterilemez. İnanıyorum ki bu dört başlık, Meclis’te hiçbir milletvekilinin itiraz etmeyeceği ortak bir duruştur. Biz sorumlu siyasetçileriz. Söylediğimiz her kelimenin stadyumlara, seyirciye, tribünlere nasıl yansıdığını mutlaka değerlendirmeliyiz" dedi.

Bursaspor’un son dönemde fair play alanında kayda değer bir ilerleme sağladığını ifade eden Çelik, kulübün bu kapsamda fair play ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Çirkin tezahüratla mücadele konusunda kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Çelik, stadyumlarda kadınlar ve ailelerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuç verdiğini söyledi. Ayrıca rakip takım taraftarlarıyla birlikteliği ve diyaloğu güçlendirmeyi hedefleyen uygulamaların da başarıyla hayata geçirildiğini aktardı.

Çelik, “Bir yanlış üzerinden uçurumu derinleştirmenin kimseye faydası yok. Hep birlikte yanlışın karşısında duralım ve bu yanlışı ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.