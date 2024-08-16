Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen bir oturum sırasında milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte gerginlik kısa sürede fiziki bir çatışmaya dönüştü. Milletvekilleri arasında başlayan tartışma, sert sözlerle devam etti ve ardından bazı milletvekilleri birbirlerine yumruk attı.

Olay, meclis kürsüsünde belirli bir konuda hararetli bir tartışmanın yaşandığı esnada meydana geldi. Müdahale eden güvenlik görevlileri kavgayı sonlandırmak için araya girerken, meclis başkanı oturuma kısa bir ara vermek zorunda kaldı.

Kavga sırasında yaralanan ya da hastaneye kaldırılan milletvekili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayın ardından siyasi partilerden ve yetkililerden kınama mesajları gelmesi bekleniyor.

Bu tür olaylar, TBMM'de daha önce de yaşanmıştı; ancak bu seferki kavganın daha şiddetli olduğu bildirildi. Mecliste yaşanan bu olay, siyasi gerilimin ne kadar yüksek olduğuna işaret ederken, kamuoyunda da büyük tepki topladı.