Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son günlerde önemli operasyonlara imza attı.Süleyman BEZBAŞ / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığ sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda toplamda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Havsa, İpsala ve Merkez ilçelerinde yapılan çalışmalarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.